Reprodução / Redes Sociais Eustácio Batista recebendo o troféu de campeão em competição de fisiculturismo em 2018

O fisiculturista e ex-campeão brasileiro na categoria Men's Physique Junior em 2018 , Eustácio Batista Dias, de 27 anos, foi morto na tarde da última terça-feira (17), em uma academia de Botucatu (SP), com oito tiros.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, o crime foi cometido por dois homens, que deixaram o local logo após efetuarem os disparos.

O delegado Lourenço Talamonte Netto, da Delegacia Seccional de Botucatu (SP), responsável por investigar o caso, informou ao IG por telefone que a suspeita inicial dos investigadores é de execução do fisiculturista, por conta das características do crime e pela vítima estar supostamente jurada de morte na Bahia, onde morou anteriormente.





Ainda de acordo com o delegado, foram usadas duas pistolas, sendo uma .40 e outra 9 milímetros. As cápsulas foram recolhidas pela perícia para reconhecimento, junto com outras evidências como o celular de Eustácio, HD das câmeras de segurança da academia. As imagens devem ser submetidas a um programa de reconhecimento facial para tentar identificar os atiradores.

Andamento das investigações

As investigações seguem a linha inicial de execução, pois além das características do crime, Eustácio havia sido preso na cidade de Teixeira de Freitas, no interior da Bahia, em 2021, e por tráfico de drogas em São Paulo (SP) durante nove meses.

O fisiculturista morava em Botucatu somente com a esposa, que foi ouvida pelos investigadores nesta madrugada de quarta-feira (18). Dois homens foram levados a delegacia para prestar depoimentos, mas foram liberados em seguida .