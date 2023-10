Reprodução/Government Press Office (GPO) - 18.10.2023 Joe Biden e Netanyahu na manhã desta quarta-feira (18).

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (18), sanções contra "membros-chave do Hamas" no Sudão, Turquia, Qatar e Argélia, que estão envolvidos no financiamento do grupo palestino.

As sanções pretendem bloquear o acesso a fundos mantidos nos EUA e impedir negociações desses financiadores dentro do país.

"Os Estados Unidos estão tomando medidas rápidas e decisivas para atingir os financiadores e facilitadores do Hamas, após o massacre brutal e injusto de civis israelenses, incluindo crianças", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, referindo-se ao ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro.

O comunicado aponta nove pessoas e uma entidade ligada ao Hamas, e indica que alguns desses agentes possuem "laços estreitos" com o Irã.

“O Tesouro dos EUA tem uma longa história na luta eficaz contra o financiamento do terrorismo e não hesitaremos em usar as nossas ferramentas contra o Hamas”, afirmou Yellen.