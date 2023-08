Reprodução Delegacia da Polícia Civil, Pindamonhangaba (SP)

Três bandidos invadiram, fizeram funcionário de refém e roubaram uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Após o roubo, os homens conseguiram fugir e até o momento estão foragidos. O caso foi transferido para a Polícia Federal.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima por volta das 11h e enviou uma equipe ao local. Os bandidos foram vistos por pessoas em um movimento suspeito no telhado da agência bancária. A PM chegou enquanto o assalto estava em curso, mas não teve sucesso em capturar os bandidos, que fugiram levando uma quantia ainda não informada pelo banco.

Funcionário refém e fuga



Os três assaltantes entraram na agência pelo telhado com uma corda para acessá-la por volta das 11h30. O trio rendeu um funcionário e o manteve trancado em uma sala cofre por aproximadamente vinte minutos.

O tempo foi suficiente para os bandidos recolherem o dinheiro e colocá-lo em uma mochila antes de fugirem. A quantia roubada não foi divulgada pelas autoridades e não houve ocorrência de pessoas feridos durante o roubo.

A Polícia Militar iniciou buscas pela região na tentativa de localizar os criminosos. No entanto, o caso foi transferido para a Polícia Federal, acionada para reconduzir a investigação com perícias no local do crime.

A Caixa Econômica Federal ainda não se pronunciou sobre o caso*