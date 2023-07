Reprodução Estela bonatto, nutricionista, levou uma cabeçada e socos de homem, em São Caetano do Sul

A jovem nutricionista, Estella Bonato, de 25 anos, foi vítima de uma agressão absurda em São Caetano do Sul, no ABC paulista, que resultou no nariz quebrado, após levar uma cabeçada e socos de um homem desconhecido, que passeava com seu cachorro próximo ao local onde ela estacionou o carro.

Câmeras de segurança registraram o incidente e o vídeo chocante mostra o momento em que a violência ocorreu

A agressão aconteceu madrugada do último sábado (22) enquanto Estella estacionava seu carro. Neste momento, um dos pneus do veículo estourou após acidentalmente subir na guia da calçada. O barulho, aparentemente, assustou o homem que reagiu com as agressões.

Nutricionista leva cabeçada de homem em São Paulo pic.twitter.com/ioLqqgYFMh — Igembeald (@igembed) July 25, 2023

A jovem relatou os fatos em suas redes sociais e disse que que desceu do carro para verificar o pneu, o homem a abordou com xingamentos e gritos agressivos.

Nas imagens é possível ver o momento em que ele dá uma cabeçada no rosto de Estella e seguida ataca com socos. A vítima não tem recordações claras do que aconteceu após o ataque.

Os ferimentos causados pela agressão foram graves, resultando em fratura no nariz e afundamento de face, o que demandou a realização de uma cirurgia. A família da vítima acompanhou o caso e levou-o à Delegacia de Defesa da Mulher, onde estão fornecendo informações para a identificação e detenção do agressor.

Autoridades continuam investigando o caso e analisando as imagens das câmeras de segurança para encontrar o responsável pelo crime.