Reprodução Agressão a Moraes em Roma foi apontada como ameaça constitucional pela PGR.

De acordo com os depoimentos de Alexandre de Moraes e sua família à Polícia Federal sobre as ofensas sofridas no Aeroporto de Roma, o ataque teve motivação política.

Moraes e seus familiares acusaram os agressores de tentar constrangê-lo. Uma das suspeitas da agressão, Andréa Munarão, teria começado a proferir as ofensas enquanto o ministro aguardava o acesso a uma sala VIP no aeroporto.

Reprodução/Redes sociais Suspeitos de hostilizar Alexandre de Moraes na Itália.

Em depoimento, foi apontado que a mulher teria começado a gravar Moraes no celular e o acusado de fraudar as urnas e ‘roubar’ as eleições. Ele também alega ter sido chamado de "comunista", "bandido" e "comprado".

O filho de Moraes teria tentado pegar o celular para filmar as ofensas quando Roberto Mantovani, marido de Andréa, deu um tapa no rosto dele e derrubou seu óculos.

A confusão teria iniciado por parte de Andréa, mas em seguida Roberto Mantovani e o genro do casal, Alex Zanatta, iniciaram os ataques, também proferindo ofensas ao ministro e seus familiares.