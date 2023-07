Reprodução EPTV Parte do shopping Valinhos ficou interditada após trágico incidente com morte de trabalhador

Um trabalhador que prestava serviçosde manutenção no elevedor de um shopping no interior de São Paulo morreu após um elevador despecar. O Shopping Valinhos está localizado em Valinhos no interior do estado.

O caso aconteceu nesta terça-feira (18) durante um procedimento de manutenção do maquinário. O incidente trágido ocorreu no período da manhã, enquanto o homem realizava trabalhos de manutenção preventiva no equipamento, mas foi atingido em seguida pela queda do elevador.

O Corpo de Bombeiros da região informou que atendeu imediatamente o chamado. A Polícia Civil também foi acionada e investiga as causas do trágico incidente que levou a morte do trabalhador.

O Shopping Valinhos encaminhou nossa reportagem para sua Assessoria de Imprensa. Nós entramos em contato para esclarecer mais os fatos, porém, até o momento não obtivemos retorno.