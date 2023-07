Reprodução Ônibus ignora sinal vermelho e colide com trem na Baixada Fluminense no RJ

Um ônibus coletivo desrespeitou o sinal de um cruzamento nos trilhos de trem e foi atingido na parte dianteira do veículo, na cidade de Japeri, na Baixada Fluminense, durante a madrugada desta terça-feira (18). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o acidente acabou deixando treze pessoas feridas. Assista abaixo:

As imagens fornecidas pela Supervia, empresa responsável pelas linhas de trem no Rio de Janeiro mostram o ônibus ignorando os sinais sonoros e visuais no cruzamento. Detalhe é que mesmo com a aproximação do trem na linha, que com diversos sinais de alerta, o ônibus atravessou o trilho e foi atingido.

Circulação de trem no trecho ficou interrompida

O acidente também resultou na interrupção do serviço de trem no trecho entre Paracambi e Japeri, que conecta as duas cidades fluminenses. O restante da linha, que liga a Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, a Japeri, passando por municípios como Nilópolis e Nova Iguaçu, seguiu operando normalmente.



O CBMERJ informou que das treze pessoas feridas, duas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, outras duas ao Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí, e nove foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Japeri.

A Supervia explicouy por meio de nota, que os trens possuem um peso considerável e tamanho grande, o que impede uma frenagem imediata. A empresa ressaltou que, a uma velocidade de 80 km/h, por exemplo, o trem percorre cerca de 290 metros até parar completamente após o acionamento dos freios de emergência.