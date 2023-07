Reprodução Operação da PF no Paraná apreende drogas e armas do crime organizado

















Uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal resultou em uma operação de apreensão de drogas e armas de fogo após a abordagem de um caminhão na BR-369, no município de Cambé, no Paraná. Inicialmente, o veículo estava transportando uma carga de suínos.

Durante a abordagem, foram encontrados, ocultos entre os suínos, 7 fuzis, 75 pistolas e cerca de 2.130 kg de maconha. O motorista do caminhão, natural de Medianeira, no Paraná, que já tinha antecedentes criminais por ameaça e violência doméstica, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos legais.

A investigação inicial aponta que as drogas e armas estrangeiras foram introduzidas ilegalmente no país, provenientes do Paraguai. Apesar da prisão do motorista durante a operação, as investigações continuam com o objetivo de identificar os demais envolvidos no transporte da carga ilícita e aprofundar as informações sobre a origem das mercadorias apreendidas.

A Polícia Federal seguirá investigando o caso em colaboração com as autoridades aduaneiras e judiciárias, a fim de tomar as medidas legais apropriadas e combater efetivamente o comércio ilegal de drogas e armas.

Megaoperação contra o tráfico de drogas e armas

A Polícia Federal executou a quinta etapa da operação de incineração de substâncias entorpecentes apreendidas no ano de 2023 na manhã de sexta-feira (13) em Foz do Iguaçu, no Paraná. Cerca de 3,5 toneladas de drogas foram destruídas, prvenientes de ações policiais realizadas na região da tríplice fronteira.

Com uma presença policial intensa, os agentes da Polícia Federal se dirigiram a uma indústria alimentícia local no início do dia, onde realizaram a incineração de diversos pacotes de maconha e outras substâncias entorpecentes.

Utilizou-se um forno industrial de grande capacidade para realizar a queima. Somente neste ano de 2023, aproximadamente 37,5 toneladas de entorpecentes, como maconha, cocaína, skank, capulho e outras drogas ilícitas, foram incineradas.

Com informações da Polícia Federal*