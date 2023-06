Reprodução Jovem de 19 anos foi morto no Rio





Um rapaz de apenas 19 foi assassinado a tiros na última quinta-feira (15). O crime aconteceu em uma oficina mecânica localizada em Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Gabriel dos Santos.

De acordo com imagens de uma câmera de segurança do local que gravou o episódio, Gabriel estava no estabelecimento que era de um amigo dele na Avenida Engenheiro Sousa Filho. Um homem de capacete o abordou para que fosse mostrado o celular do jovem.

Na sequência, o rapaz dá o eletroeletrônico para o criminoso, que fica alguns segundos mexendo no aparelho. Logo depois, o assassino saca uma arma e faz disparos contra Gabriel, que sai correndo. Porém, a vítima é baleada, não resiste aos ferimentos e morre perto da oficina.

Policiais foram chamados e a Delegacia de Homicídios da Capital precisou fazer uma perícia no local. A partir de agora, os investigadores irão apurar para descobrir qual foi o motivo que levou o bandido a matar Gabriel.

Testemunhas afirmam que o crime foi cometido por um homem que é integrante da milícia local.

A família contou aos policiais que a vítima nunca tinha sido presa e nem era envolvido com o crime. Parentes o classificam como trabalhador e relataram que o jovem tinha um emprego como auxiliar de cozinha em um restaurante na Barra da Tijuca.





