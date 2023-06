Reprodução/TV Globo - 13.06.2023 Jovem antes do ataque e sendo atingida pelas chamas; à direita, o agressor ri

Uma das jovens atacadas com fogo por delinquentes, no último sábado (10) na Zona Oeste do Rio de Janeiro, disse que os rapazes voltaram ao local do crime e tentaram suborná-las para que ficassem 'quietas' sobre o atentado.

A vítima revelou que o agressor a procurou depois do caso e tentou silenciá-la com um suborno em dinheiro. Um vídeo circula nas redes com a gravação do momento do ataque.

Em uma reportagem exibida pela Tv Globo a vítima disse que, "no dia seguinte, eles voltaram querendo conversar". Segundo ela, eles "pediram para eu entrar no carro e ofereceram dinheiro", com a intenção de subornarem as vítimas para para que ficassem "quietas".

"Sem falar nada e sem mencionar o incidente na mídia", disse.

🚨 HOMEM ATEIA FOGO CONTRA GAROTAS DE PROGRAMA!



➡ No último sábado (10) um jovem ateou fogo contra umas garotas de programa na avenida Brasil, zona oeste do Rio de Janeiro. Ninguém se feriu gravemente.



📸: Reprodução Internet #rdctv #noticias #jornalismo #riodejaneiro pic.twitter.com/jpoPmeCNmL — RDC TV (@RDCTVdigital) June 13, 2023

Nas imagens, é possível ver o passageiro do veículo lançando as chamas, enquanto o motorista filma. O rosto do suspeito é claramente visível, enquanto ele sorri descontroladamente. A filmagem, feita de dentro do carro, também mostra parte do trajeto percorrido após o ataque contra Beatriz.

As duas jovens compareceram à 36ª Delegacia de Polícia (Santa Cruz) para denunciar o crime. O registro foi feito como tentativa de lesão corporal e injúria por preconceito.

A vítima afirma que ao se aproximarem do veículo, o passageiro levantou um frasco de desodorante e acendeu um isqueiro transformando-o em uma espécie de lança-chamas.

Ela conseguiu se afastar, mas não conseguiu alertar sua amiga a tempo. A vítima não percebeu a ação e acabou tendo todo o cabelo queimado. Beatriz revelou que incidentes como esse não são incomuns.

Recentemente, por exemplo, tentaram dar um tiro em seus pés, mas contou que o suspeito errou o tiro e ela saiu correndo. A Polícia Civil busca agora descobrir a identidade do rapaz que aparece nas imagens.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.