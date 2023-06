Reprodução Casal atropela ladrões em moto na cidade de Praia Grande, litoral paulista

No último domingo (11), em Praia Grande, uma vítima de assalto perseguiu dois criminosos em uma moto e atropelou propositalmente os ladrões. A vítima teve os óculos de sol furtados enquanto aguardava no semáforo.

O motorista arrancou o veículo para cima da moto e atropelou os assaltantes. O incidente resultou em danos também a dois carros estacionados próximos à suposta tentativa de homicídio.

As câmeras de segurança registraram o acidente por volta das 11h, na Rua Monteiro Lobato, no bairro Ocian.

Homem atropela ladrões na cidade de Praia Grande, litoral paulista pic.twitter.com/xNPkY8s7UP — iG Último Segundo (@ultimosegundo) June 12, 2023

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista do carro colide a moto contra os veículos estacionados. Após a batida, o condutor ainda saiu correndo atrás de um dos assaltantes, que tentava fugir a pé.

O motorista da moto ficou preso no local e não conseguia se levantar sozinho. Tanto ele quanto seu companheiro sofreram escoriações e aguardaram a chegada da polícia.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e enviou uma Unidade de Resgate (UR) com três bombeiros para atender a ocorrência de atropelamento.

Os dois criminosos receberam atendimento no local, sendo que um deles, com escoriações na cabeça, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Praia Grande.

Durante o acidente, algumas pessoas que passavam pela calçada foram surpreendidas pelo impacto e acabaram caindo. Uma idosa que passeava com seu cachorro também caiu devido ao susto. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e a Polícia Militar não se pronunciaou sobre o caso.

