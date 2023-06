Reprodução Agressor esfaqueou a irmã e foi imobilizando pelo marido dela antes de ser preso em Cubatão, SP

A vítima de 62 anos que foi gravemente ferido quando seu vizinho de 37 anos que invadiu seu apartamento e o atacou com uma faca no olho e em outras partes do rosto está internada no Hospital Municipal de Cubatão, em São Paulo, em estado crítico e sedada.

O crime ocorreu no Conjunto Residencial Rubens Lara, localizado no bairro Jardim Casqueiro. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o agressor estava discutindo com sua irmã de 33 anos pela janela do prédio, enquanto ela se encontrava na área comum no térreo.



Em um momento de fúria, ele pegou uma faca, desceu as escadas gritando que iria matá-la e invadiu a residência do idoso, onde o agrediu violentamente.

A administração municipal informou que o idoso permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave

Conforme relatado pela prefeitura, a vítima ainda está sedada e requer cuidados intensivos e contínuos, embora as doses dos medicamentos tenham sido reduzidas pelos médicos.

A irmã do agressor, que foi perseguida e teve a mão ferida ao tentar proteger a cabeça de um golpe de faca, sofreu ferimentos leves, segundo informações da prefeitura. Ela recebeu atendimento médico e foi liberada logo em seguida.

O agressor e sua irmã vivem no mesmo conjunto habitacional e estavam discutindo pela janela, sendo que ele estava dentro de casa e ela no térreo.

O agressor estava completamente nu quando pegou uma faca e ameaçou matar a irmã. Antes disso, no entanto, ele desceu para o andar abaixo de sua residência e invadiu a casa do idoso, desferindo vários golpes em seu rosto.

Após as agressões, ele voltou sua atenção novamente para a irmã e a perseguiu quando a encontrou com seu cunhado. As vítimas entraram em um dos prédios do conjunto habitacional e trancaram a porta, mas o indivíduo conseguiu entrar.

Durante toda a confusão, a polícia militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados. Ao chegarem ao local, as equipes prestaram socorro às vítimas. O idoso foi encontrado pelos policiais sangrando e sentado na calçada em frente ao prédio.

O idoso agredido precisou ser internado e entubado antes de ser transferido para o Hospital Municipal, onde permanece em estado grave.

A faca utilizada nos crimes foi apreendida e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° Distrito Policial da cidade e está sendo investigado pela Polícia Civil.

