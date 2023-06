Reprodução Agressor esfaqueou a irmã e foi imobilizando pelo marido dela antes de ser preso em Cubatão, SP

Um homem invadiu o apartamento vizinho e atacou um idoso de 62 anos a facadas no Conjunto Residencial Rubens Lara, localizado no bairro Jardim Casqueiro, em Cubatão (SP).

O agressor invadiu o apartamento do idoso completamente pelado e desferiu golpes de faca em seu rosto, inclusive atingindo seu olho.

A vítima, em estado grave, foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Central, onde recebeu cuidados médicos emergenciais antes de ser transferida para o Hospital Municipal da cidade.

O ataque ocorreu em meio a uma discussão entre o agressor e sua irmã, de 33 anos, pela da janela do prédio. A irmã estava na área comum das unidades, no térreo, quando subitamente o agressor empunhou uma faca e saiu do apartamento proferindo ameaças de morte.

Antes de confrontar e ferir gravemente a própria irmã, que também sofreu cortes nas mãos, o agressor, ainda nu, desceu pelas escadas e parou no andar do idoso, invadindo sua residência e executou os golpes.

A Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local e encontraram o agressor ensanguentado, sentado na calçada em frente ao prédio.

O marido da vítima, também cunhado do agressor, conseguiu imobilizá-lo até que a esposa retirasse a faca de seu irmão.



Tanto as vítimas esfaqueadas quanto o agressor foram prontamente atendidos pelo Samu no local e encaminhados ao Pronto-Socorro Central da cidade. A faca utilizada nos crimes foi apreendida e encaminhada para análise pericial.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° Distrito Policial de Cubatão e está sendo investigado pela Polícia Civil.

