Homem usava tornozeleira eletrônica como fantasia de Carnaval

Dois homens foram presos no Carnaval de Santa Luzia (MG) por portarem 15 pinos de cocaína. Os policiais abordaram os foliões porque a fantasia de um deles chamou a atenção: o rapaz de 20 anos usava a réplica de um uniforme de presidiário e uma tornozeleira eletrônica falsa.



O outro preso tem 26 anos. Ambos portavam drogas e teriam comprado R$ 140 em maconha e R$ 250 em cocaína.

A prisão em flagrante aconteceu na madrugada do sábado (19), mas os dois já foram soltos. A juíza Edna Márcia Lopes Caetano justificou que eles "são primários, possuem bons antecedentes e residência fixa, não se encontrando presentes, na hipótese, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva".

De acordo com a decisão, eles estão em liberdade provisória e têm que cumprir algumas medidas, como não sair da cidade por longos períodos e não frequentar casas noturnas. Além disso, eles passam a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas.



