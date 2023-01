Reprodução - 26.01.2023 Dinheiro apreendido na Operação Fim do Mundo, da PF

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Federal (PF) junto do Ministério Público do Rio de Janeiro ( MPRJ ) deflagraram uma operação contra a contra a lavagem de dinheiro oriunda do Terceiro Comando Puro (TCP), uma das facções do tráfico de drogas e de armas que agem no RJ, denominada "Fim de Mundo". A ação policial ocorre em quatro estados, até o momento 10 pessoas já foram presas.

Segundo a polícia, a investigação visa desestruturar um grupo que movimentou mais de R$ 100 milhões entre as áreas dos complexos do São Carlos (Catubi) e de Acari, parte da Maré e os morros da Babilônia e do Chapéu Mangueira, no Leme. São 30 os investigados pela ação.



Os alvos da operação, de acordo com a denúncia do MPRJ, fornecem armas e drogas para lideranças do tráfico, que revendem esses produtos ilícitos em diversas comunidades do Rio de Janeiro dominadas pelo TCP, além de localidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Nesta quinta (26), a PF saiu para cumprir 18 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Dos 10 presos, quatro foram no RJ, quatro em SC e dois em SP.

Imóveis, veículos e embarcações nos municípios do Rio de Janeiro, Mangaratiba (RJ), Angra dos Reis (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Foz do Iguaçu (PR) foram sequestrados a mando da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Cerca de 32 contas bancárias vinculadas à organização criminosa também foram bloqueadas a mando da Justiça. No total, foram, atpe o momento, mais de R$ 22 milhões.

A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e pela Delegacia de Repressão às Drogas (DRE-PF).

No Rio, um dos endereços era na Barra da Tijuca. Em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, a PF apreendeu dinheiro em espécie e relógios.

