A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou, nesta quarta-feira (25), o corpo de Ana Beatriz Marques de Oliveira , de 19 anos de idade.

Ana Beatriz Marques de Oliveira era a última vítima desaparecida no caso da chacina de uma família na capital federal. Com a identificação, a polícia confirma a morte de 10 pessoas da mesma família.

Ana Beatriz era meia-irmã de Thiago, filha de Cláudia e do pai dele, Marcos Antônio Lopes. O cadáver da jovem foi encontrado em uma cisterna em Planaltina (DF), junto aos corpos de Thiago Gabriel Belchior, marido da cabelereira Elizamar da Silva e de Cláudia Regina Marques Oliveira, ex-esposa do pai de Thiago, que também foi assassinado.

Os tês suspeitos pelo crime bárbaro estão presos, porém a polícia procura um quarto suspeito no atentado

