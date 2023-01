Reprodução/PCDF Polícia identificou dois dos três corpos encontrados em cisterna

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que identificou dois dos três corpos encontrados em uma cisterna na madrugada desta terça-feira (24). Eles são de vítimas da chacina da família da cabeleireira Elizamar da Silva.

Os cadáveres identificados na cidade de Planaltina, localizada na capital federal, são de Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido da cabelereira, e de Cláudia Regina Marques Oliveira, ex-esposa de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Thiago que também foi encontrado morto.

Instituto de Identificação da PCDF confirma identidades de corpos encontrados na madrugada de hoje (24). São de Thiago Gabriel Belchior e de Cláudia Regina Marques de Oliveira. — PCDF - Polícia Civil (@pcdf_oficial) January 24, 2023

A polícia agora já identificou 7 das 10 pessoas encontradas. No total, 10 pessoas estavam desaparecidas desde o dia 12 de janeiro. As vítimas identificadas são:

- Elizamar da Silva, cabeleireira

- Thiago Gabriel Belchior, marido de Elizamar

- Rafael da Silva, filho de Elizamar e Thiago

- Rafaela da Silva, filha de Elizamar e Thiago

- Gabriel da Silva, filho de Elizamar e Thiago

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Thiago e sogro de Elizamar

- Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira







Em Unaí, Minas Gerais, outros dois corpos foram encontrados carbonizados, mas ainda não foram identificados. Por serem de mulheres, a polícia acredita que sejam de Renata Juliene Belchior, mãe de Thiago e sogra de Elizamar, e Gabriela Belchior, irmã de Thiago e cunhada de Elizamar.

De acordo com o Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, do Paranoá, um dos suspeitos colaborou com a investigação ao apontar a localização dos corpos encontrados nesta madrugada.

Ao todo, três suspeitos por envolvimento nos desaparecimentos já foram detidos, são eles: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo.

Leia mais: Erro foi permitir chegada de ônibus ao acampamento golpista, diz Múcio

Horácio, inclusive, admitiu em depoimento prestado que matou, junto com Thiago e Gideon Batista, a cabeleireira e seus filhos. Ele explicou que foi contratato pelo marido e pelo sogro de Elizamar para dar um "susto" na mulher.

Contudo, ao chegar na chácara da família na região do Paranoá, no dia 12 de janeiro, foi surpreendido pelo fato de que as crianças também estavam no carro. mesmo assim decidiram seguir com o plano.

A situação teria saído de controle quando a mulher teve um infarto e, sem saber o que fazer, Thiago ligou para o pai para buscar ajuda. A decisão posterior foi de executar as crianças, dado que a cabeleireira já estava sem vida pouco tempo depois.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.