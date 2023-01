Redes sociais Maciel Carvalho ao lado de Renan Bolsonaro em clube de tiro

O empresário Maciel Carvalho foi preso em Águas Claras, na manhã desta quinta-feira (5), pela Polícia Civil do Distrito Federal . Carvalho, que também é 'influenciador digital', é o principal alvo da Operação Falso Coach . Ele é investigado pelos crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas mediante a documentação falsa .

Veja a entrevista do delegado, Wisllei Salomão , responsável pela investigação:

"O influenciador, que se encontrava em liberdade provisória, utilizou CPFs falsos para ocultar seus antecedentes criminais e conseguir o registro de CAC. Com esse documento ele adquiriu armas e passou a ministrar cursos de armamentos e tiros. Ele utilizava redes sociais para atrais clientes", afirmou Salomão.

A Polícia Civil apreendeu a carteira de habilitação do filho 04, Renan Bolsonaro, no escritório do influenciador digital e empresário. Contudo, esclarece que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem envolvimento no caso .

Em setembro deste ano, Carvalho registrou boletim de ocorrência na Policia Civil , após a casa de Renan ser alvo de pichação em Brasília. Renan chegou a comentar o caso em seu 'Story' na rede social Instagram.

"Picharam a porta da minha casa em represália não só a minha mãe que é candidata a deputada distrital, que automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito a família Bolsonaro"

O filho do presidente participou de um curso com Maciel Carvalho em um clube de tiro para obter o certificado de CAC.

A ação da Polícia Civil cumpriu três mandados de busca na manhã de hhoje. Um na casa de Maciel Carvalho, em Águas Claras, e outros dois em salas comerciais. Em um desses endereços funciona uma loja de armas.

