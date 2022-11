Marcos Porto/Agência O Dia Policiamento reforçado no entorno da comunidade do Jacarezinho após três dias de intenso confronto

A Polícia Militar realiza operações em diversas comunidades do Rio desde o início da manhã desta segunda-feira (21). Dentre elas, Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, e Morar Carioca, Bandeira 2 e Rato Molhado, em Del Castilho, todas na Zona Norte. Além disso, o policiamento também está sendo reforçado no entorno do Jacarezinho , onde houve confronto e intenso tiroteio que deixou seis pessoas baleadas e um morto durante este domingo (20).

Em Quitungo, agentes do 16ºBPM apreenderam drogas, munições, carregador de fuzil e rádios comunicadores. Já nas comunidades de Del Castilho não há informação de prisões, apreensões ou feridos. As operações ainda estão em andamento.

No Jacarezinho, o Batalhão de Polícia de Choque e agentes da UPP intensificaram o policiamento na região após três dias seguidos de confronto. Nas redes sociais, moradores relataram, inclusive, a presença de veículos blindados entrando na comunidade e reclamaram da rotina de violência. Até o momento, não há registros de confronto.

05h da manhã e os moradores do jacarezinho já estão dizendo aqui no ônibus que o caveirão já subiu e a polícia já está por lá, estão todos aproveitando a 'calmaria' pra sair logo e ir trabalhar antes que o tiroteio recomece.... — sara sharon 🇧🇷 (@sarasharon) November 21, 2022

Ontem fez um dia lindo e ensolarado para quase todos, exceto para todos os moradores do Jacarezinho. Não fomos passear, não podíamos ir sequer na padaria. Vivemos refém do medo e da insegurança. De quem é a culpa? — Michele Brandão 1️⃣3️⃣⭐ (@Millybrandaos) November 21, 2022

