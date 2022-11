Henrique Almeida / Agecom/UFSC Polícia investiga carta de ódio contra negros, gays e feministas em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) está investigando uma carta encaminhada na última sexta-feira (28) ao Centro de Ciências Jurídica (CCJ) da Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC ). A carta prega o ódio contra gays, feministas, negros e “amarelos”.

A mensagem de ódio e apologia ao nazismo foi impressa e tem como assinatura a abreviação SS - a sigla da polícia de elite nazista na Segunda Guerra Mundial.

A carta foi encaminhada pela Reitoria para a Polícia Civil e faz parte do inquérito que investiga membros de um suposto grupo nazista em Santa Catarina.

Recentemente, quatro alunos da UFSC foram presos por relação com o grupo de ódio e correm o risco de serem expulsos da faculdade.

É o quarto caso de discurso de ódio e apologia ao nazismo em uma semana dentro dos ambientes da universidade. Além dos dois registros que ocorreram no Centro de Ciências da Saúde (CCS), frases contra judeus e mulheres, inclusive com incentivo ao crime de estupro, foram encontrados no Centro de Ciência Jurídicas (CCJ).

O texto de discurso de ódio da carta que será investigada pela Polícia Civil diz o seguinte:

"Não adianta…nós iremos destruir todos vocês, gays, negros, mulheres feministas, gordas, amarelos.

Iremos limpar a universidade e fazer um mundo melhor para nossos filhos e netos.

O campus está cheio de gente gorda, gente preta, fedida, gente feia.

Mulheres gordas nem pra ser estuprada serve, mulher preta nem para carregar filho serve, lugar de preto é trabalhando na roça, não em faculdade.

Mulher em casa cuidando e esperando o marido.

Bolsonaro vai ganhar novamente e vai ser o fim de vocês nas federais.

A gente está cada vez maior, a gente estar (sic) ao seu lado, na sua frente.

A polícia não nos intimida.

Ass: SS"

