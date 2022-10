Divulgação - 10.08.2022 Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) comunicou nesta segunda-feira que encerrou as operações das eleições 2022 com a apreensão de R$ 161,2 mil em dinheiro em espécie e bens e a prisão de 139 pessoas.

A PF indicou que as detenções se referem a crimes de desobediência a determinações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), violação ao sigilo do voto, tentativas de compra de votos, corrupção eleitoral e boca de urna. O Ministério da Justiça registrou a ocorrência de 308 crimes eleitorais no domingo.

A pasta informou que houve 6 apreensões por transporte ilegal de eleitores no segundo turno. Elas ocorreram no Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Ceará.

No dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou mais de 610 ônibus em estradas pelo país , metade delas em estados da Região Nordeste.





No sábado (29), o TSE proibiu "até o término do segundo turno das eleições neste domingo qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado às eleitoras e eleitores".

O presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes, anunciou que a Corte irá investigar se houve desvio de finalidade ou abuso de poder pela PRF. No entanto, o ministro disse que nenhum eleitor foi impedido de votar por causa das abordagem.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.