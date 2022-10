Divulgação Polícia Civil, Minas Gerais Morador de rua atira em homem após vítima ler a Bíblia

O crime aconteceu no bairro Verde Vale, em Sete Lagoas, região Central de Minas Gerais no fim da noite do último domingo (16). A Polícia Civil está a procura de um suspeito de matar a tiros o homem de 50 anos, ao qual teve preservada sua identidade.

O autor do crime supostamente está em situação de rua e pediu alimento na casa da vítima. O morador da casa foi até o portão atendeu o portão e ao ver o pedinte retornou para buscar a bíblia e fazer uma oração ao homem.

Teria sido exatamente o momento em que o suspeito sacou a arma e efetuou quatro disparos contra o religioso. A vítima foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que teve acesso a imagens das câmeras de segurança no entorno do local onde aconteceu o assassinato e que trabalha na identificação do suspeito.

