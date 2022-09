A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), realiza no sábado (17), o primeiro ‘Inclui Sampa nos Bairros’. O objetivo é disponibilizar para a população com deficiência vários serviços públicos nas áreas da saúde, assistência social, habitação, trabalho e outras. O atendimento será feito das 10h às 15h, no CEU Capão Redondo, que fica à Rua Daniel Gran, s/n, Jardim Modelo.

Será a primeira edição do programa que se inicia na zona sul da cidade por ser a região com maior concentração de pessoas com deficiência. A intenção é que o Inclui Sampa nos Bairros seja uma ação permanente. O mutirão é realizado em parceria com as demais secretarias municipais.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai oferecer, entre outros serviços, vacinação (Covid e Influenza) e auriculoterapia. No caso da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), serão ofertados serviços de manutenção e reparos em cadeiras de rodas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como muletas, bengalas e andadores, através da Paraoficina Móvel. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) vai levar o Cate Móvel com vagas de emprego para pessoas com deficiência, com oportunidades em áreas do comércio e serviços em cargos como auxiliar administrativo, estoquista e leitor de medidores de água com salários que podem chegar a R$5.500.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) também estará presente para inserção e atualização do CADÚnico, além de outros parceiros que oferecem emissão do documento de identidade, corte de cabelo e exame oftalmológico.

Além dos serviços gratuitos, o público também terá acesso a apresentações culturais e esportivas, estas em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME). A programação vai contar com a exibição do documentário ‘Ser Pessoa com Deficiência em Sampa’ uma produção da SMPED, lançada do ano passado, que traz histórias de paulistanos com diversas deficiências e suas relações com a cidade e uma apresentação teatral oferecida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

A estreia do Inclui Sampa nos Bairros acontece em setembro por ser um mês que abriga uma série de datas comemorativas, e de luta, para o segmento das Pessoas com Deficiência, dentre elas, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (21/09), o Dia Nacional do Surdo (26/09) e outras.

Programação

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PARAOFICINA MÓVEL

Serviço gratuito de manutenção e reparos em cadeiras de rodas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como muletas, bengalas e andadores. No local será realizada avaliação inicial, limpeza e reparos simples se houver material disponível. Para atendimento, o munícipe deve apresentar o cartão do SUS e RG ou outro documento com foto. Atendimento exclusivo para pessoas residentes na cidade de São Paulo que adquiriram sua cadeira e OPMs pelo SUS.

SER PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SAMPA

Exibição do documentário exclusivo da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED). O filme conta histórias de pessoas com diversas deficiências, seus desafios e afetos enquanto moradoras da maior cidade do país. Horário: 14h00.

CMPD - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Presença da equipe administrativa (advogado e assistente social) e conselheiros para orientações sobre serviços públicos municipais e cadastro das pessoas com deficiência residentes na cidade. O Conselho é o órgão de representação das pessoas com deficiência perante a Prefeitura de São Paulo.

SMS - Secretaria Municipal da Saúde (atendimentos com vagas limitadas)

MEDITAÇÃO

Consciência Corporal, senso de presença, respiração, relaxamento, controle de ansiedade. Das 10h às 14h30. Grupos de até 20 pessoas a cada 30 minutos.

AURICULOTERAPIA

Técnica da medicina oriental chinesa que estimula pontos específicos da orelha por meio da aplicação de sementes. Diferente da acupuntura, a auriculoterapia não utiliza agulhas. A terapia auxilia no alívio de sintomas físicos e psicológicos que causam dores, insônia, ansiedade e etc.

TRILHA DOS SENTIDOS

Atividade que proporcionar o contato com texturas, cores, formas e sons com o objetivo de vivenciar a percepção das habilidades sensoriais.

VACINAÇÃO

Atualização da vacinação COVID e Influenza. Limitado a capacidade de atendimento.

AFERIÇÃO DE PRESSÃO E DIABETES

Busca ativa de HAS/Orientação; Busca ativa de DM/Orientação. Limitado a capacidade de atendimento.

HIGIENE BUCAL

Orientação Higiene bucal e entrega de kits.

PALESTRA SOBRE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Orientar a população sobre o que é o autismo, diagnóstico e atenção à saúde do autista. Horário: 11h00

Secretaria Municipal de Cultura

TEATRO: BIRITA PROCURA-SE

Birita é uma palhaça (d)eficiente que para (sobre)viver e pagar as contas, parte em busca de um emprego e desafia (seus) limites para exercer alguma função importante em sociedade. Assim como qualquer mortal, tem uma sonhada meta, mas será que ela está preparada para lidar com as frustrações que encontrará em seu caminho? Birita tem limitações reais ou impostas pela sociedade. Horário: 12h30

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

UNIDADE MÓVEL DO CADÚNICO

Atendimentos relacionados ao CADÚnico (inserção e atualização), orientações sobre o Renda Cidadã, Ação Jovem, Auxílio Brasil, Renda Mínima e Auxílio Emergencial. Atendimento por distribuição de senhas limitadas a capacidade de atendimento.



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

CATE MÓVEL

Encaminhamento para vagas de emprego e orientações para a emissão da carteira de trabalho digital. Os interessados em realizar os serviços deverão apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. Atendimento por distribuição de senhas limitadas a capacidade de atendimento.

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

Presença de equipe multiprofissional (psicóloga, advogada e assistente social) para divulgação dos serviços do Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial. Órgão voltado à promoção de igualdade racial, que trabalha com o tema de maneira multifacetada: xenofobia, questões étnicas, intolerância correlatas.

UNIDADE MÓVEL DE CIDADANIA LGBTI

Oferecem, de forma itinerante, informações sobre direitos LGBTI, leis que protegem a população, sobre serviços de saúde e assistência social, além de realizar mutirões de retificação de nome e gênero, direcionamento dessa população para os Centros de Cidadania LGBTI da cidade de São Paulo e informar sobre as ações da Prefeitura como o Casamento Coletivo Igualitário.

COORDENAÇÃO DE POLÍTICA PARA JUVENTUDES (CPJ)

Divulgação do Programa Bolsa Trabalho: Juventude, Trabalho e Fabricação Digital. O programa vai abrir seu novo processo seletivo no final do ano para selecionar jovens para turma de 2023. A Coordenação busca, através de suas ações, garantir aos/às jovens acesso à cidadania, à cidade e aos direitos humanos.

COORDENAÇÃO DE POLÍTICA PARA MULHERES (CPM)

Orientação com função educativa, esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e divulgação da rede de atendimento para mulheres no município. Visando a garantia da autonomia e qualidade de vida das mulheres, o departamento promove políticas de enfrentamento a todo e qualquer tipo de violência, por meio de seus equipamentos de atendimento e do encaminhamento de vítimas de violência doméstica, que fazem parte da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de São Paulo.

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

MEXA-SE

O programa conta com diversas opções para todas as idades, como, por exemplo, recreação, danças, pilates e muito mais. A iniciativa retoma a vida social e enfatiza a importância de cuidar da saúde mental. As atividades estão disponíveis para todas as idades, gratuitamente, e com acessibilidade.

Companhia Metropolitana de Habitação De São Paulo (COHAB)

COHAB NA ÁREA

Inscrição no Cadastro COHAB; Atualização cadastral; Agendamento para serviços na Central de Atendimento; Esclarecimento e orientações sobre contratos, transferência, emissão de boletos e ajustes financeiros; Apresentação das campanhas: Conviva Bem – Campanha para auxiliar a relação entre moradores de conjuntos habitacionais e Não seja enganado – Campanha para orientar sobre a maneira correta para aquisição de uma unidade COHAB, para evitar possíveis golpes aplicados por terceiros; Apresentação e esclarecimento sobre o programa Pode Entrar e da PPP da habitação municipal.

Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana e SPTrans - São Paulo Transporte

SPTrans

Orientação sobre Bilhetes Único Especial da Pessoa com Deficiência; Entrega de documento para emissão de Bilhetes Único Especial da Pessoa com Deficiência; Orientação e atendimento sobre Atende+; e emissão do Bilhete Único Comum.

Polícia Civil do Estado de São Paulo

IIRGD - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

Solicitação e emissão da primeira via do RG a menores de idade ou renovação (somente RG emitido no Estado de São Paulo) para pessoas com deficiência. Atendimento por distribuição de senhas limitadas a capacidade de atendimento.

Documentos obrigatórios:

1ª via de RG a menores de até 15 anos

- Certidão de nascimento original e cópia;

- Atestado médico ou laudo (com data de expedição de até 2 anos), com nome do(a) médico(a), citação expressa do diagnóstico e da CID correspondente;

- Presença do pai ou mãe, portando documento oficial de identidade (RG, Habilitação ou Passaporte) para assinatura da autorização;

- Responsável legal portando documento oficial de identidade e GUARDA OU TUTELA ORIGINAIS emitida e assinada pelo juiz(a) do Tribunal de Justiça.

1ª via de RG a menores de 16 e 17 anos

- Todos os documentos citados para menores de até 15, porém, sem a obrigação da

presença de pai ou mãe (exceto para os casos que o menor necessite de apoio).

2ª via de RG para qualquer idade

- As mesmas regras para a 1ª via aos menores de idade se aplicam aos menores que requeiram 2ª via;

- RG anterior original e cópia;

- Atestado médico ou laudo (com data de expedição de até 2 anos), com nome do(a) médico(a), citação expressa do diagnóstico e da CID correspondente;

- Em caso de mudança de estado civil, certidão de casamento ou certidão de casamento com averbação de novo casamento, divórcio ou viuvez;

- Recibo do pagamento da taxa de 2ª via de RG.

Taxa de emissão de 2ª via de RG

Valor em 2022: R$ 47,96.

Isenções: Mulheres a partir de 60 anos. Homens a partir de 65 anos. Desempregado

mediante apresentação da carteira profissional.

Instituto Mara Gabrilli

CADÊ VOCÊ?

Acolhimento e escuta qualificada para avaliação de demandas da pessoa com deficiência e sua família/cuidador; Articulação da Rede com os serviços presentes; Cadastro do público para atendimento da equipe multiprofissional em posterior mutirão do Projeto Cadê Você; Orientações diversas sobre as Redes e cuidados em políticas públicas para pessoas com deficiência; Orientação Jurídica, em especial, sobre a Lei Brasileira de Inclusão (LBI); Divulgação de cartilhas do Projeto que respondam a certas demandas, dentre elas dúvidas a respeito da sexualidade, das discussões de gênero e de brincadeiras inclusivas e acessíveis.

Instituto Fios de Ouro

CORTE DE CABELO GRATUITO

Atua há 25 anos na área da beleza voltada para formação profissional e prestação de serviços. Masculino: Corte social, corte degradê, barba, cavanhaque e sobrancelha; Feminino: Aparar as pontas e sobrancelhas. Atendimento limitado a capacidade de atendimento.

Instituto Akhanda

ACUIDADE VISUAL

O Instituto Akhanda disponibilizará equipe médica para a realização do teste de Acuidade Visual. Além disso, também serão fornecidas orientações aos usuários que passarem pela avaliação oftalmológica. Limitado a capacidade de atendimento.