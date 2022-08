Reprodução / Redes Sociais Kauã Mendonça estaria voltando da escola no momento da troca de tiros

Um adolescente identificado como Kauã Mendonça, 15 anos, foi morto durante um confronto entre policiais e criminosos nesta quarta-feira (3) no bairro Jardim Imperial, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. O tio do jovem, Lucas da Conceição de Souza, de 25 anos, também ficou ferido. Ele está internado em estado estável no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

De acordo com a PM, uma equipe do 35º BPM (Itaboraí) foi acionada para uma denúncia de tráfico de drogas na região. Ao chegar no local, houve um confronto entre os agentes e os suspeitos. Após o tiroteio, os policiais encontraram o Lucas baleado e o corpo de Kauã.

O tio do menino foi encaminhado ao Hospital Leal Júnior. Em seguida, foi transferido para o Hospital Alberto Torres. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí (DHNSG), que realizou perícia no local.



De acordo com amigos de Kauã, ele voltava da escola quando foi baleado. Nesta manhã, um grupo se reuniu em frente à unidade de ensino onde o adolescente estudava. Eles carregavam placas em homenagem ao adolescente.

