shutterstock Homem suspeito de estuprar e engravidar enteada de 13 anos é preso

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Belford Roxo, Baixada Fluminense, prenderam, neste domingo (31), um homem acusado de estuprar e engravidar a enteada, de 13 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima compareceu à especializada e relatou ter levado a filha para uma unidade hospitalar após ela ter sofrido um aborto espontâneo. No local, a vítima contou à equipe médica ter sido abusada pelo padrasto.

Segundo investigações, os agentes realizaram buscas em diversos endereços nos municípios de Belford Roxo, Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O acusado foi localizado escondido na casa de familiares. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

