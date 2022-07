Reprodução Polícia Civil de Goiás Polícia Civil apreende R$ 1 milhão em máquinas agrícolas em Goiás - 25.07.2022

A Polícia Civil do Estado de Goiás através da Delegacia de Crimes Rurais (DERCR), apreendeu ontem (24) na cidade de Bom Jesus de Goiás (GO), diversos maquinários agrícolas e outros bens avaliados em R$ 1 milhão.

Segundo a polícia, todos os bens apreendidos possivelmente têm origem de roubos em fazendas nas região conhecidos por 'crimes rurais'. Além de tratores, os agentes apreenderam produtos agrícolas com insumos e implementos.

Na operação, foram apreendidos dois tratores, uma motocicleta, um caminhão, duas carretas bitrem (combinação de dois reboques acoplados no caminhão) e 31 implementos agrícolas. Em todos veículos haviam sinais e vestígios de adulteração nos números de identificação das peças.

Os veículos foram encontrados cobertos por lonas, escondidos no meio da mata, o que teria levantado ainda mais suspeitas sobre a origem das máquinas. Tratores como estes têm valor de aproximadamente R$ 200 mil. No total, a o polícia também apreendeu 32 toneladas de fertilizantes de origem ilícita.

Funcionários da fazenda disseram aos investigadores que os produtos não eram comercializados. Os donos das propriedades terão que responder por receptação qualificada de mercadoria. Se comprovado a participação na ocultações dos maquinários. Os funcionários também podem responder por crime de receptação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.