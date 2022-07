Reginaldo Pimenta/Agência O Dia - 12.07.2022 O médico anestesista Giovanni Quintella foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11)

A delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, disse que o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso por abusar de uma paciente, “é um criminoso em série” e que ele “sedava as vítimas para cometer os crimes”. A policial informou que vai mandar nesta quarta-feira para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) o celular, os remédios ministrados por ele e a gaze com possíveis restos de materiais biológicos do médico. Ele é investigado por seis casos.

"A gente já sabe que a sedação era desnecessária. Acredito que ele as sedava para cometer o crime. Por conta disso, ele já comete também uma violência obstétrica por conta da sedação desnecessária", informou a delegada, que completou:

"Pela repetição, são ações criminosas que observamos e, pela característica compulsiva das ações dele, podemos dizer que ele é um criminoso em série".



A policial disse que também vai mandar para o ICCE os prontuários das vítimas para saber o que cada medicação faz no corpo de uma pessoa. "Quero saber o que faz esses remédios, para que serve, o objetivo dessa medicação", pontuou.

A delegada disse que o Hospital da Mulher, em São João de Meriti, mandou apenas o prontuário da vítima, que teve o crime gravado e as imagens foram usadas para o flagrante, e informações das duas pacientes que foram atendidas por Giovanni horas antes. Entretanto, a unidade de saúde enviou apenas dados pessoais dessas duas mulheres.

"Mandaram o prontuário da vítima abusada e informações de duas outras pacientes. O hospital foi solicitado a mandar as informações de todas as pacientes que ele atendeu nos últimos meses. Mas ainda não mandou. Neste momento estamos investigando seis casos: cinco no Hospital da Mulher e um no Hospital da Mãe, em Mesquita".

