Reprodução: 24.06.2022 Jéssica Andrade presa em Salvador - 24.06.2022

Uma jovem de 28 anos, acusada de chefiar uma organização criminosa no Ceará, foi presa nesta quarta-feira (22), em Salvador na Bahia. A polícia ainda não revelou o nome do grupo criminoso, mas informou que Jessica Andreade era investigada pelo seu relacionamento com Vicente Antônio de Freitas Filho , conhecido como Vicente Peru , que preso em 2016 acusado de ser líder dessa facção no Ceará .

De acordo com a polícia, enquanto Peru cumpre pena por seus crimes em Goiás, sua companharia estaria afrente dos 'negócios' da facção. As investigações da polícia indicam que após a transferência de “Vicente Peru” para o Sistema Penitenciário Federal, em 2017, a mulher passou a exercer as funções do chefe no grupo. Ela teria "amplo conhecimento" dos negócios ilícitos do agora ex-companheiro e éuspeita também de participar, diretamente em atividades ordenadas por “Peru” ou supostamente colaborava de alguma forma para que estas ordens fossem cumpridas por membros da faccção.

O mandado de prisão preventiva contra de Jéssica foi expedido pela Vara de Delitos de Organização Criminosa de Fortaleza, porém a suspeita foi presa em Salvador. A Polícia cearense procura outros pessoas que possam estar envolvidas nas atividades da organização.

