Romildo de Jesus Homem é preso por furtar banheiro químico para usar como “motel” em SP

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Praia Grande, no litoral de São Paulo, encaminhou dois homens para a Delegacia de Polícia Sede da cidade. A dupla havia furtado um banheiro químico.

Um dos suspeitos confessou que usaria a estrutura como “motel” para ter relações sexuais com a namorada.

O banheiro químico estava em um caminhão na Avenida Ayrton Senna, no bairro Xixová, quando foi levado pelos suspeitos.

Câmeras de monitoramento da cidade flagraram a ação dos ladrões. Assim, o furto foi identificado pelo Centro Integrado de Comando e Operações Especiais (Cicoe), e uma viatura da GCM foi ao local e deteve a dupla.

Os homens foram autuados em flagrante por furto qualificado.

