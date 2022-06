Reprodução Alice, de 4 anos, foi baleada durante confronto em Curicica

É considerado gravíssimo, segundo a Secretaria municipal de Saúde, o estado de saúde de Alice Rocha, de 4 anos, baleada na cabeça quando voltava da escola acompanhada da mãe. A menina foi ferida durante uma troca de tiros entre milicianos e policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em Curicica, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira. A criança e a mãe pararam para comprar pipoca quando houve um confronto.

Socorrida inicialmente por um primo dela e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, Alice precisou ser transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde passou por uma complexa cirurgia.

Na noite de ontem, a avó materna e o pai da criança estiveram no hospital em busca de informações. Eles contaram o que aconteceu:

"Ela (a mãe) me disse que foi buscá-la na escola, parou para comprar uma pipoca e estava atravessando a rua para ir pra casa... Quando ela viu, a menina estava cheia de sangue. Ela começou a gritar pedindo ajuda, e a minha neta já estava desacordada", disse Elaine Soares, avó de Alice.

Lucas Rocha, pai da menina, tem esperanças que a menina se recupere o mais rápido possível.

"É como se fosse um pesadelo que está sendo difícil de acordar, mas, graças a Deus, ela está estável. Logo, logo ela vai tá em casa com a gente. Eu só quero acordar desse pesadelo", contou Lucas Rocha.

"Por toda a comunidade, é uma criança muito querida por todos", completou.

Andressa da Silva Amaral, mãe da menina, passou a noite no hospital. Durante toda a madrugada, a mulher usou as redes sociais para homenagear a filha e pedir orações. Em um vídeo, Alice aparece cantando uma música gospel e Andressa escreveu: "Você não vai desistir. Não vai se entregar. Deus vai agir. E vai te ajudar".

A Polícia Civil informou que os disparos ocorreram quando agentes da Draco foram verificar uma denúncia de extorsão em Curicica. No local, ainda segundo a polícia, criminosos atacaram as equipes, dando início ao confronto.

Até o momento, uma pessoa foi presa e foram apreendidos um carro roubado e uma pistola. A ocorrência está em andamento e, após o ocorrido, o policiamento na região foi reforçado.

