TV BRASIL/AGÊNCIA BRASIL/EBC Buscas no Jardim Monteverde, região entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, onde vítimas foram localizadas ontem (31)

Pelo 5º dia consecutivo, o Corpo de Bombeiros continua o trabalho de busca pelas vítimas das chuvas que atingiram Pernambuco na última semana.

Até o momento, 10 pessoas seguem desaparecidas nos destroços. As equipes de resgate estão em Vila dos Milagres, na zona oeste do Recife; Curado, em Jaboatão dos Guararapes, e em Camaragibe.

Ontem (31), mais seis vítimas foram encontradas na Vila dos Milagres e no Jardim Monteverde, elevando o número de mortes para 106.

Segundo o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire, é a maior tragédia relacionada às chuvas em toda a história do estado.

"Tivemos a maior tragédia de chuvas que se tem registro aqui. Prosseguiremos com o trabalho intenso para resgatar essas vítimas. Não vamos parar até que a última pessoa seja encontrada", disse.

Nesta quarta-feira, mais equipes de Bombeiros devem chegar aos locais para reforçar as buscas. "Já temos quatro estados ajudando e mais outros vão se juntar", pontuou. Bahia, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro já cederam profissionais.

