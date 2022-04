REPRODUÇÃO/G1 Acxel Peres se apresentou nesta sexta (29)

Suspeito de roubar e mata o estudante Renan Silva Loureiro nesta semana em São Paulo, Acxel Peres se apresentou hoje (29) à Polícia Civil. Ele foi preso pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na Zona Norte da capital.

Por determinação da Justiça, o suspeito deve ficar em prisão preventiva por 30 dias. O Departamento Estadual de Investigações Criminais já havia informado que estava a procura de Acxel:

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de SP, procura Axcel Gabriel de Holanda Peres, de 23 anos, suspeito de ser o falso entregador que matou um jovem de de 20 anos,em assalto na Zona Sul de SP.O crime ocorreu na noite da última segunda (25). pic.twitter.com/Wn49RZO38i — SegurançaSP (@SegurancaSP) April 29, 2022

O crime

Renan Silva Loureiro, que tinha 20 anos, foi abordado pelo suposto entregador entregador na Zonal Sul de São Paulo na segunda-feira (25). Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento que Acxel se aproxima.

Renan Silva Loureiro se ajoelha e diz "eu não tenho nada" antes de ser morto. Renan levou quatro tiros ao reagir a um roubo cometido por um falso entregador na Zona Sul de São Paulo pic.twitter.com/8VjIbuZrc9 — Honorato 🇺🇦 (@philliphonorato) April 27, 2022

Durante a abordagem, Renan, que estava com namorada, afirmou que "não tinha nada". O jovem foi atingido por quatro tiros disparados pelo motoqueiro. O criminoso usava capacete e uma mochila térmica.

