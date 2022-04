Reprodução/TV Globo Repórter Gabriel Luiz foi esfaqueado em Brasília

O jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, da TV Globo Brasília usou as redes sociais, na tarde desta sexta-feira, e agradeceu o apoio que vem recebendo durante o período no hospital. Ele foi atingido por 10 facadas na noite de 14 de abril, véspera do feriado de Páscoa, na região do Sudoeste de Brasília.

As perfurações atingiram pescoço, abdômen, tórax e perna e órgãos vitais, como pulmão, além de veias no pescoço e no estômago. Ele recebeu alta e deixou, novamente, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Oi, pessoal! Aqui é o próprio Gabriel. Queria agradecer o carinho, a torcida e as orações de todo mundo. Vocês não imaginam o tanto que isso faz a diferença! E fico sem palavras com tanto de gente que me quer bem.", escreveu no perfil do Twitter.

Oi, pessoal!

Aqui é o próprio Gabriel.

Queria agradecer o carinho, a torcida e as orações de todo mundo. Vocês não imaginam o tanto que isso faz a diferença! E fico sem palavras com tanto de gente que me quer bem. — Gabriel Luiz (@pseudogabs) April 29, 2022

Dez dias após apresentar melhora e ser transferido para um quarto do Hospital Brasília, no Lago Sul, o jornalista voltou, na quinta-feira para a unidade de terapia intensiva (UTI). No Twitter, ele relatou como tem sido retornar aos cuidados mais especializados.

"Nos últimos dias, tenho tido uns picos fortes de febre, com calafrio. É o corpo reagindo! E pra ser acompanhado mais de perto e mais rápido, a decisão foi a de voltar temporariamente pra UTI. Devo retornar pro quarto normal em breve, mas só quando acharem que tá sob controle.", afirmou ele.

Em outro tweet, Gabriel falou sobre a rotina na na unidade hospitalar e classificou como um "desafio diferente": "Há dias de batalha e de descanso", descreveu ele. "Estou nas mãos dos melhores e, com base no que os médicos me relatam, estou confiante de que a minha saída tá agora bem mais perto do que longe."

E completou: "E por aqui, tenho voltado pouco a pouco pra rotina de antes. Andando sozinho normalmente, lendo, cantando, jogando dominó e caprichando nos trocadilhos ruins.", O jornalista finaliza e ainda brinca com os seguidores: "meu foco de hoje é a janta: pizza margherita. Quer coisa melhor? Obrigado a todos. E nos vemos em breve!".

Ainda na tarde desta sexta-feira, Gabriel voltou a usar a rede social para informar que recebeu, novamente, alta da UTI. "tô de alta da UTI e voltando pro quarto já já! Só notícia boa", finalizou.

Leia Também

A Polícia Civil investiga uma tentativa de latrocínio contra Gabriel, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para o Hospital de Base, na Asa Sull. Foi lá que ele passou por diversas cirurgias antes de ser transferido para a unidade particular.

Segundo as investigações, o crime foi cometido por José Felipe Leite Tunholi e por um adolescente de 17 anos, que está em uma unidade de internação para menores na capital. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o crime foi um assalto seguido de tentativa de homicídio a faca.

Ambos os suspeitos aparecem em imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia, que mostram a dupla seguindo Gabriel à distância, momentos antes da abordagem.

MPDF apresenta denúncia contra suspeito

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou na terça-feira José Felipe Leite Tunholi, que confessou ter esfaqueado o jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo. O MPDFT o acusa de dois crimes: tentativa de latrocínio, que é assalto seguido de morte, e corrupção de menores, uma vez que teve a ajuda de um adolescente.

O MPDFT explicou que, como o investigado está preso, o prazo para oferecer denúncia é breve, de cinco de dias. Assim, ainda é necessário concluir algumas diligências e perícias, e novas provas poderão surgir ainda, a partir do pedido de quebra do sigilo do celular de José Felipe.

Segundo a a denúncia, o adolescente segurou o jornalista pelo pescoço quando ele voltava para casa, enquanto José Felipe deu as facadas. O adolescente foi preso, confessou sua participação e informou à polícia que outro envolvido era José Felipe, que também veio a ser preso.

O MPDFT destacou que um vizinho de Gabriel viu a cena de seu apartamento, começou a gritar e a dizer que estava filmando, e, por isso, os dois fugiram com os pertences do jornalista, descartando-os depois em local próximo. Uma das facadas desferidas por José Felipe atingiu também o adolescente, que precisou ir ao hospital.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.