Sophia Bernardes Polícia Federal investiga grupo suspeito de desviar R$ 6 milhões do auxílio emergencial

Nesta terça-feira (12), a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos que receberam ilegalmente R$ 6 milhões em benefícios do auxílio emergencial.

Foi por meio de fraudes que ocorreu o recebimento dos valores, pagos pelo governo a parte da população em razão da pandemia de Covid-19.

A Operação Contágios também cumpre determinação judicial da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, de sequestro dos bens dos investigados.

A ação é parte da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (Eiafae), da qual participam a PF, o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União (TCU), a Caixa, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério da Cidadania.

Segundo a PF, a Estratégia visa identificar fraudes, desarticular organizações criminosas e recuperar aos cofres públicos os valores pagos indevidamente.

