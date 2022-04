Reprodução/NBC Incidente entre crianças aconteceu em posto de gasolina na Pensilvânia

Um menino de 2 anos atirou na irmã, de 4 anos, em um posto de gasolina do condado de Delaware, em Chester, na Pensilvânia (EUA). Segundo informações da polícia local, a criança foi levada às pressas ao hospital, mas não resistiu.

Segundo relatos de um funcionário, o pai das crianças estava dentro da loja de conveniências efetuando o pagamento, e deixou as crianças no carro. A família era cliente frequente do local.

"Ele entrou na loja, normalmente, há alguém na bomba de gasolina, que normalmente poderia ser eu ou outra pessoa. Eu ficaria de olho nas crianças", disse Theodore Crumpler à NBC. "Mas eu nao estava aqui hoje. Estou tão magoado", completou.

A imprensa norte-americana apurou que a arma era registrada. O Departamento de Polícia de Chester está acompanhando a investigação, e até o momento, nenhuma acusação foi apresentada.

Leia Também

O procurador do condado de Delaware, Jack Stollsteimer, disse que há "perguntas que ainda precisam ser respondidas".

"Quem realmente puxou o gatilho? Por que a arma estava disponível?", questionou. Ele afirmou também que a cidade está "com o coração partido" diante de um acontecimento "absolutamente trágico" como esse.

"Todos na comunidade de Chester e Delaware, inclusive eu, estamos com o coração partido ao pensar no que aconteceu com essa pobre criança", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.