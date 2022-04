Reprodução João Witor Gomes, de 20 anos, extorquia em média R$ 3 mil de vítimas

Preso nesta terça-feira no âmbito da operação Deu Match, um golpista do Tinder no Distrito Federal extorquia em média R$ 3 mil das vítimas após seduzi-las no aplicativo de paquera, segundo as investigações. O criminoso costumava abordar homens gays de meia-idade que não expunham sua orientação sexual abertamente e ameaçava revelar à família.

De acordo com as apurações, o golpista dava match com seus alvos e prosseguia as conversas pelo Instagram . Após ganhar a confiança delas e angariar informações sobre sua condição econômica, o criminoso marcava um encontro, geralmente na casa da vítima. Lá, ele as embebedava e anunciava o roubo e a extorsão com uma faca.

Segundo o GLOBO apurou, o golpista se trata de João Witor Gomes, de 20 anos. A identidade não divulgada pela polícia. Ele foi detido preventivamente por meio da 26ª DP de Samambaia do Norte por dois roubos com arma branca e três extorsões.

"No dia combinado, em regra, na casa das vítimas, ele oferecia bebidas alcoólicas, deixava as vítimas embriagadas e depois anunciava o roubo e a extorsão se valendo de uma faca, além de constrangê-las a realizar diversas transferências, via PIX, para a sua conta. Em seguida, deixava o local levando pertences de alto valor econômico, como relógios, celulares e roupas de grife", disse Rodrigo Carbone, delegado-chefe ajunto da 26ª DP.

Leia Também

As investigações apontaram ainda que, durante a fuga, o golpista exigia que as vítimas o acompanhassem até a saída dos edifícios para não levantar suspeitas.

Até o momento, a polícia identificou três vítimas, mas os investigadores acreditam que ele seja responsável por ao menos mais duas ocorrências, dado o padrão de vida ostentado por Gomes. O golpista, que confessou os crimes, afirmou que usava a quantia para pagar a pensão alimentícia de seus filhos.

"Resta concluir que ele se valia do crime como meio de vida", afirmou o delegado.

As investigações seguem em andamento. A Polícia tenta identificar outras vítimas do golpista. A reportagem não localizou a defesa de Gomes. O espaço está aberto a manifestação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.