Mulher mata filhos e tenta suicídio

Stephani Ferreira Peixoto foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pela morte, a facadas, dos dois filhos, em Guapimirim, na Baixada Fluminense . A dona de casa, de 36 anos, responderá pela prática de dois homicídios duplamente qualificados. A denúncia foi recebida na sexta-feira (21) pelo juízo da 2ª Vara de Guapimirim.

Os crimes aconteceram na casa da família, no Parque Fleixal. Os irmãos Bruno Leonardo Ferreira da Silva, de 6 anos, e Arthur Moisés Ferreira da Silva, de 3, foram mortos por Stephani com golpes de faca. Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), as crianças estavam conscientes quando foram atingidas no tórax. Os ferimentos foram superficiais e profundos. O menino mais velho foi atingido com quatro golpes e o caçula com três. Os resultados dos exames foram apontados na denúncia.

A polícia confirmou que Stephani e o marido tiveram uma briga três dias antes. As discussões entre o casal, segundo testemunhas, eram constantes. Eles estavam na quinta tentativa de reconciliação.

"Os crimes foram praticados por motivo fútil, eis que decorreram da insatisfação da denunciada com o seu companheiro, pai das vítimas, que deixara a residência conjugal três dias antes dos fatos”, diz trecho da denúncia.