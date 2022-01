Reprodução Os bandidos incendiaram o local e roubaram portas e janelas do espaço - Imagem Ilustrativa

Um salão de festas no bairro Amambaí, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi invadido por bandidos na manhã de domingo (09/1). Os bandidos incendiaram o local e roubaram portas e janelas do espaço.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o dono do salão de festas, um homem de 60 anos, afirmou que recebeu a ligação de um vizinho, relatando que o local estava em chamas. O idoso disse que portas de blindex e janelas foram arrancadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo.

Ele afirma que o local já foi invadido por bandidos antes, no mês de setembro em 2021. Ele não soube detalhar o que foi queimado no espaço.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

As informações são do portal Top Mídia News .