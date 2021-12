Reprodução Mulher fez ensaio de natal antes de ser morta

Uma mulher grávida de nove meses de gêmeas foi morta com um tiro na cabeça enquanto estava dentro do carro, em Ponta Porã (MS), na fronteira do Brasil com o Paraguai, na noite da última sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Civil, o marido da vítima, que também estava no veículo, teria sido o principal alvo do atentado.

Ana Carolina Alhende Aquino foi levada ainda com vida ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde foi realizada uma cirurgia de urgência para a retirada das duas meninas, que nasceram de 36 semanas e estão fora de perigo, de acordo com a unidade de saúde. A mulher, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. O marido, Gabriel de Abreu, foi atingido por um tiro de raspão em um dos braços, mas está fora de perigo.

De acordo com as testemunhas, o casal estava dentro do veículo quando os pistoleiros chegaram em outro carro, estacionaram ao lado da vítima e começaram os disparos. Um dos suspeitos teria descido do veículo, tirado a arma e apontado na direção do casal. Neste momento, o marido de Ana Carolina, que estava no volante, teria acelerado e o homem efetuou aproximadamente oito disparos.

Apesar dos ferimentos, Gabriel conseguiu dirigir o carro até o Corpo de Bombeiros. O caso é investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã.