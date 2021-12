Foto: reprodução/ redes socias Na contramão das capitais, Maceió anuncia que irá manter festa de réveillon

Após a prefeitura do Rio de Janeiro anunciar que a festa de réveillon na cidade está cancelada, Maceió optou por manter as festividades. Na contramão das principais capitais do país, a cidade será a única do Nordeste a com evento à beira-mar.

Para manter o réveillon na capital alagoana, a prefeitura ignora as recomendações do Ministério Público de Alagoas (MP-AL), da Associação de Municípios Alagoanos (AMA) e do Comitê Científico do Consórcio Nordeste.

O executivo municipal justifica a decisão e alega que Maceió é "uma das capitais do Brasil com maior eficácia na vacinação cotnra a covid-19" e conta com "mais de 80% da população imunizada".

Em nota, a prefeitura afirma que "a redução de casos, internações e mortes refletem a importância da imunização e já possibilitam que os maceioenses comecem a retomar a rotina, seguindo as medidas necessárias".

A cidade terá sete palcos espalhados pelas praias da cidade na virada de 31 de dezembro para o dia primeiro de janeiro. Segundo o município, os eventos contarão com "todos os cuidados que esse tipo de evento ainda requer".

A prefeitura, porém, deixa em aberto a possibilidade de um cancelamento futuro das festividades. "A realização das festas dependerá da situação sanitária do país com relação à covid-19 e dos decretos dos protocolos sanitários que estarão vigentes no período", afirma.





Na última quarta-feira (01), o MP-AL defendeu que os prefeitos alagoanos "se abstenham de realizar quaisquer festividades públicas pertinentes ao Natal e Réveillon, uma vez que, além das aglomerações, os eventos incidirão em gastos de recursos públicos".