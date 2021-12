Reprodução/GCM Santo André Guarda Civil Municipal de Santo André

No último domingo (19), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André impediu um assalto a mão armada no estacionamento do Mc Donald's, na Avenida Capitão Mário Toledo. A ocorrência fez parte da Operação Natal Mais Seguro.

Em entrevista ao iG , o comandante da GCM, Rogério Durante, afirmou que na tarde do último domingo as equipes receberam o chamado para a ocorrência no local. De acordo com ele, dois suspeitos em uma moto do modelo Yamaha Faser na cor preta, tentaram assaltar um agente penitenciário com um revólver calibre 32.

A vítima tentou reagir, mas sua arma falhou na hora dos disparos. Ao revidar, o revólver de um dos assaltantes também apresentou falha na munição durante disparo, o que evitou a troca de tiros entre os envolvidos.

A dupla deixou a moto e a arma no estacionamento ao fugir. A Guarda Municipal registrou o boletim de ocorrência e o caso segue para investigação da Polícia Civil.