Pelo menos seis pessoas foram baleadas na madrugada deste domingo (19), no Rio de Janeiro. Um menino de 11 anos está entre as vítimas do crime ocorrido em Inhaúma, na Zona Norte da cidade.



A Polícia Militar conta que uma equipe do 3º batalhão (BPM/ Méier) foi verificar os sons dos tiros e encontrou três vítimas. Essas pessoas receberam os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e de uma equipe da prefeitura.



Além disso, segundo o portal Extra, os agentes foram informados de que outras vítimas foram socorridas por populares. Os tiros teriam sido efetuados por indivíduos que passaram pela localidade em uma motocicleta e atiraram na direção de um bar.

Após os disparos, as vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal Salgado Filho e para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde a criança está. De acordo com a publicação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde do garoto é grave.







Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos demais. Mas o Corpo de Bombeiros identificou outras duas vítimas: Anderson Falcão, de 33 anos, e Felipe Nascimento, de 34. Ambos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.