Ataque em Itaboraí deixa pelo menos três pessoas mortas

Um ataque a tiros, na tarde deste domingo, deixou pelo menos três pessoas mortas na Rua José Leandro, no bairro São Joaquim, em Itaboraí, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 35° BPM (Itaboraí) foram acionados para a região e, quando chegaram ao local, constataram que dois homens já haviam morrido. Segundo informações preliminares, quatro criminosos fortemente armados desceram de um veículo e dispararam contra as vítimas. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Entre as vítimas fatais está Wellington Emerick, policial civil e ex-vereador da cidade de Itaboraí. Ele morreu após dar entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Os outros mortos foram identificados como Júlio César do Nascimento e José Roberto Silva.

Os feridos são: Roberto Silva, que é policial militar, e Ângelo Rodrigues de Oliveira. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, próximo a região onde ocorreu o ataque. De acordo com a Prefeitura de Itaboraí, o estado de saúde deles é estável.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento do ataque. Um grupo de aproximadamente sete pessoas está sentado em cadeiras, quando de repente começa uma correria. Um deles cai no chão e não consegue levantar. No alto da imagem, dá para ver um criminoso efetuando os disparos.

A Polícia Militar disse ainda que cinco pessoas também teriam sido atingidas e socorridas ao Heat. Entre elas, estava Wellington Emerick.

Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizam diligências e buscam informações que ajudem a esclarecer os fatos e identificar a autoria do crime.