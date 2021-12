Reprodução PC prende suspeito de esfaquear mulher e esquartejar homem no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de ter assassinado uma mulher a facadas e esquartejar uma mulher em Rio das Ostras. Os crimes ocorreram em outubro deste ano, mas a detenção do rapaz foi realizada de maneira preventiva na última segunda-feira (06).

Daniela Plotegher, de 49 anos, foi encontrada sem vida dentro de uma casa no bairro Recanto. Já o homem, de 52 anos, não teve seu nome revelado e teve seu corpo esquartejado. Seus restos mortais forma jogados no Canal do Medeiros, em Rio das Ostras.

Segundo a Polícia Civil, a apuração inicial não via relação entre os crimes. Porém, após investigação da delegacia da 128ª DP, é possível que as vítimas estivessem em um relacionamento amoroso com uma dívida em aberto com o criminoso.





O rapaz responderá pelo crime de homicídio qualificado e foi encaminhado para o presídio de Campos dos Goytacazes, de acordo com informações do G1. Após passar por audiência de custódia, permanecerá à disposição da Justiça.