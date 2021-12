Reprodução Polícia Civil prende pai de menina que pediu socorro na prova escolar em Rondônia

A Polícia Civil de Rondônia cumpriu um mandado de prisão preventiva e prendeu, na manhã deste sábado (04), o pai de uma menina de 13 anos que pediu socorro através de uma prova escolar. Acusado de violência doméstica, o rapaz enconstrava-se escondido na casa de sua mãe.

O recado da criança foi escrito em uma avaliação escolar e entregue para a professora. Nela, havia a seguinte mensagem: "Por favor, me ajuda. Meu pai bate na minha mãe, chama pra mim a polícia".

O homem foi encontrado pelos agentes de segurança na cidade de Vale do Anari. Após a prisão, ele foi encaminhado à Casa Detenção de Machadinho D'Oeste.

André Kondageski, delegado responsável pela investigação, afirmou em entrevista ao G1 que a mãe do agressou tentou escondê-lo dos policiais.

"Encontramos ele no sítio da mãe dele. Na hora que a polícia chegou, a mãe disse que ele não estava. Mas os agentes desconfiaram de barulhos no fundo do imóvel e encontram o agressor escondido no banheiro, nos fundos do sítio.", explica.

A expectativa é de que o inquérito do caso seja finalizado nos próximos 10 dias e, então, que seja encaminhado ao Ministério Público de Rondônia (MP-RO).