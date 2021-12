Montagem iG / Reprodução Câmeras de segurança registraram a ação

Na madrugada desta quinta-feira (2), três homens fortemente armados explodiram o cofre de um posto de gasolina em Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo informações da Polícia Civil, este é o sexto ataque desse tipo no estado somente em 2021.

Os criminosos chegaram no local com um carro por volta das 4h, como se tivessem parado para abastecer. Em seguida, desceram do veículo com roupas camufladas e segurando armas pesadas.

Na ocasião, um dos homens rendeu um funcionário do posto e outro foi até o cofre para colocar as bombas. Enquanto isso, o terceiro suspeito ficou observando a rua.

Depois, como é possível ver nas imagens que as câmeras de segurança captaram, acontece a explosão . Apesar da ação, de acordo com a Record TV , os homens não conseguiram levar nada.

O carro utilizado pelos criminosos durante o ataque foi abandonado. A Polícia Civil e uma equipe do Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte (Itep) foram acionados, estiveram no local e investigam o caso.

