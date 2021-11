Reprodução Homem é preso por abusar sexualmente de crianças em 'quarto da Disney'

Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) prenderam nesta quarta-feira um engenheiro de 63 anos investigado por uma série de estupros contra crianças. Os abusos aconteciam dentro de um cômodo, conhecido como 'quarto da Disney', em um imóvel em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O homem é servidor público lotado na Casa da Moeda do Brasil.

A Polícia Civil acredita que o homem usava brinquedos com personagens do mundo infantil e jogos eletrônicos para atrair suas vítimas para o local onde ocorriam os estupros.



As investigações apontaram que o engenheiro abusou de uma menina de 13 anos, que foi estuprada até os 14. Aos policiais, ele confessou a relação, alegou ser apaixonado pela menor e disse que o ato era consensual. O acusado ainda revelou que manteve relações com a adolescente durante viagens ao exterior.

Investigadores da Dcav apreenderam vários materiais, como brinquedos e roupas, que serão analisados e periciados.

O engenheiro foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e ficará a disposição da Justiça do Rio. Procurada, a Casa da Moeda não se pronunciou até a publicação da matéria.