Reprodução Polícia Civil do Rio Grande do Norte

Policiais Civis e Militares do Rio Grande do Norte prenderam Hans Peter Miller, de 64 anos, suspeito de estuprar duas meninas, uma de 8 e outra de 11 anos. Conhecido como "Peda" ou "Alemão", o homem foi preso no bairro do Centro, no município de Vila Flor, nesta quinta-feira, dia 11 de novembro.

Denuncias contra o homem de nacionalidade alemã foram feitas no dia 20 de setembro de 2021. Além desses dois casos, ele também é suspeito de outro crime da mesma natureza cometido no município de Tibau do Sul.

Hans Peter foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Seu mandado de prisão foi expedido pela Vara Única da Comarca de Canguaretama, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).