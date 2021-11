Reprodução/Google Street View Rua Quirino de Andrade, São Paulo

A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo prendeu na madrugada de ontem um homem de 29 anos que atirou na direção de pessoas em situação de rua nas imediações da estação Anhangabaú, linha 3-vermelha do Metrô, na região central da cidade. Ninguém se feriu.

Em depoimento no 2º Distrito Policial do Bom Retiro, ele contou que foi roubado, e atirou para o alto para assustar os ladrões. A arma, uma pistola 380, de propriedade do autor dos disparos, foi apreendida. As informações são do Agora.

No local, as portas dos estabelecimentos ficaram com as marcas dos tiros. A perícia encontrou cápsulas no local. O atirador vai responder por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O homem alegou que não tinha intenção de atingir as pessoas que vivem nas imediações da estação. A investigação será conduzida pelo 3º DP.