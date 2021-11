Pexels Idosa de 94 anos foi encontrada morta e amordaçada em casa

A Polícia Militar de Minas Gerais encontrou uma idosa de 94 anos morta, amarrada e amordaçada dentro de seu apartamento no bairro São José, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (2). A PM suspeita de assalto seguido de morte.

A Polícia Militar encontrou a idosa com os pés e mãos amarrados, com um pano amordaçando a boca. Ela estava em cima da cama, já sem vida.

A casa estava com sinais de arrombamento e toda revirada. A televisão do imóvel foi roubada. Segundo informações d' O Tempo , a Polícia Civil foi acionada para o local. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. A ocorrência está em andamento